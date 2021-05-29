В Казани с 1 июня будет ограничено движение по улице Фучика

С 1 июня в Казани из-за работ по строительству метро окажется ограничено движение транспорта и пешеходов по улице Юлиуса Фучика. Об этом со ссылкой на подписанное в исполкоме города распоряжение сообщает пресс-служба мэрии.

Движение предполагается перекрывать поэтапно. Участок возле дома №30 по улице Сафиуллина будет закрыт с 1 по 10 июня, с 21 по 30 июня, с 21 по 31 июля и с 11 по 20 августа.

Работы около дома №42 по улице Сафиуллина будут проводиться с 11 по 20 июня и с 1 по 10 июля. А участок неподалеку от дома №50 по улице Сафиуллина окажется перекрыт с 11 по 20 июля, с 1 по 10 августа и с 21 по 31 августа.

Ограничение движения вызвано «выносом сетей ливневой канализации из зоны строительства второй линии казанского метрополитена», уточнили в пресс-службе мэрии столицы Татарстана.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что из-за работ по строительству метро до 15 июля ограничено движение по проспекту Альберта Камалеева.