В Казани с 1 декабря прекращает работу сезонный автобусный маршрут №111С

С 1 декабря в Казани прекращает работу сезонный автобусный маршрут №111С «Станция Спортивная – станция метро "Проспект Победы"». Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Обычно дачные маршруты работают с весны до осени, в этом году их сезон длился с 18 апреля по 1 ноября. Однако из-за затянувшейся теплой погоды и по просьбам садоводов из СНТ «Танкист», «Содружество», «Горизонт» и других движение маршрута продлили до 1 декабря.

В Комитете по транспорту отметили, что пассажиропоток на линии уже снизился и работу маршрута планируется возобновить весной 2026 года.

Всего в этом сезоне в Казани функционировало шесть садоводческих маршрутов. За сезон общественным транспортом воспользовались 673,9 тыс. человек, что на 1,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.