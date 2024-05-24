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Новости Татарстана и Казани
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В Казани рядом с ТЦ «Кольцо» хотят построить комплекс за 8 млрд рублей
В Казани около памятника Муллануру Вахитову и ТЦ «Кольцо» должен появиться многофункциональный комплекс MIXUSE. Проектная документация и результаты инженерных изысканий уже получили положительное заключение экспертизы, пишет РБК.
Планируется, что в комплексе будут коммерческие помещения, включая ресторан и парковку. Инвестировать в проект хотят около 8 миллиардов рублей. При этом памятное сооружение Вахитову сохранят.
Ранее турецкая компания «Дайнамик Глобал» говорила о планах застроить участок в 15,7 тыс. квадратных метров. Фирма арендует земли в центре столицы Татарстана с 2017-го.
Под жилье хотели отдать 9,2 тыс. «квадратов», а под апартаменты – около 21 тыс. Высота зданий составит от 4 до 6 этажей, и еще от 1 до 4 этажей будут под землей.
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