В Казани рядом с нацбиблиотекой появится ресторанный комплекс

На набережной Казанки, недалеко от национальной библиотеки Татарстана, планируется строительство ресторанного комплекса из четырех зданий. Об этом сообщил директор по развитию компании «Бриг» Глеб Арзамасов после заседания инвестиционного совета РТ.

«Предварительно планируется ряд: морской, речной кухни, мясной, семейное детское кафе и парковый кафетерий», – рассказал он.

Инвестиции в этот проект составят около 350 млн рублей, запустить его планируется уже в этом году.

Напомним, что 26 марта на заседании инвестиционного совета РТ было одобрено 10 проектов на общую сумму 230 млрд рублей.