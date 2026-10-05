news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 5 октября 2026 21:31

В Казани рядом с Дворцом единоборств построят гостиницу для спортсменов

Читайте нас в
В Казани рядом с Дворцом единоборств построят гостиницу для спортсменов

В Казани планируют построить гостиницу рядом с Дворцом единоборств на улице Фатыха Амирхана для размещения спортсменов, приезжающих в город на соревнования. Эскизы нового объекта опубликовала главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина.

«Здание расположится в шаговой доступности от спортивного комплекса, что минимизирует транспортные перемещения по городу, и это здорово!» – отметила она.

Авторами проекта стали Лилия Сабирова и Татьяна Ганина, представляющие архитектурное бюро «Адапт дизайн».

Эскизы: телеграм-канал Ильсияр Тухватуллиной

#гостиница #гостиницы Казани #Казань #архитектор #ильсияр тухватуллина #дворец единоборств ак барс #мост миллениум
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Дожди, сильный ветер и морозы сменятся потеплением в Татарстане

Дожди, сильный ветер и морозы сменятся потеплением в Татарстане

5 октября 2026
Россиянам назвали условие, при котором не стоит брать кредит

Россиянам назвали условие, при котором не стоит брать кредит

5 октября 2026
Новости партнеров