В Казани рядом с Дворцом единоборств построят гостиницу для спортсменов

В Казани планируют построить гостиницу рядом с Дворцом единоборств на улице Фатыха Амирхана для размещения спортсменов, приезжающих в город на соревнования. Эскизы нового объекта опубликовала главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина.

«Здание расположится в шаговой доступности от спортивного комплекса, что минимизирует транспортные перемещения по городу, и это здорово!» – отметила она.

Авторами проекта стали Лилия Сабирова и Татьяна Ганина, представляющие архитектурное бюро «Адапт дизайн».

Эскизы: телеграм-канал Ильсияр Тухватуллиной