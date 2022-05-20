В Казани ряд домов Советского района 24 и 25 мая останутся без газоснабжения

В Советском районе Казани временно прекратят подачу газа. Причина — проведение капремонта газораспределительного пункта в поселке Константиновке, передает пресс-служба мэрии.

С 8 утра 24 мая и до окончания работ 25 мая без газоснабжения останутся дома, расположенные по улицам Белокаменная, Белоозерская, Беркутова, переулок Беркутова, Извилистая, переулок Извилистый, Изумрудная, Крылатская, Лесная, Малахитовая, Миляшле, переулок Миляшле, Привольная, Советская и Центральная.

Казанцев просят закрыть краны перед газовыми приборами, а при их повторном пуске — проветрить помещение, проверить наличие тяги в дымоходе и обеспечить доступ в жилье сотрудникам газовой службы.

Если в квартире или в жилом доме появляется запах газа, нужно немедленно прекратить пользоваться газовыми приборами, перекрыть краны, проветрить и покинуть помещение, а также вызвать аварийную газовую службу по номерам 04, 104 (с мобильного) и 112.