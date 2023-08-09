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Новости Татарстана и Казани
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В Казани руководство нефтегазовой компании обвиняют в неуплате 100 млн рублей налогов
В Казани в отношении руководителей ООО «Технохимпром» возбуждено уголовное дело о неуплате налогов, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следователей, с 2018 по 2021 год руководители фирмы вносили в налоговые декларации ложные сведения о работе с 8 контрагентами, уклонившись таким образом от уплаты НДС и налога на прибыль на сумму, превышающую 100,7 млн рублей.
Противоправную деятельность удалось установить благодаря совместной работе следствия с сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ, а также сотрудниками Управления Федеральной налоговой службы Татарстана.
В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.
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