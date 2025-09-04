В Казани руководство фирмы судят за мошенничество на 3 млн при поставке авиакомплектующих

В Казани прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении директора и менеджера «ТримСистемс». Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

По версии следствия, 6 июля 2022 года директор компании, действуя по предварительному сговору вместе с менеджером, заключил договор поставки комплектующих изделий для воздушных судов с АО «Казанское авиапредприятие».

Заказчик выполнил свои обязательства и перевел свыше 3 млн рублей исполнителю, однако руководство фирмы похитило деньги.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Казани для рассмотрения.