В Казани руководителей федерации «Мастерс» наградили медалями «Динамо»

Член Общественной палаты Российской Федерации, советник председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ, заслуженный тренер РФ Ольга Павлова и заслуженный работник физической культуры РФ, первый заместитель председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ Салават Гайсин наградили юбилейными медалями «100 лет обществу «Динамо» РТ за вклад в развитие физической культуры, поддержку старшего поколения, ветеранов спецоперации и их семей серебряного призёра Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта России, исполнительного директора Всероссийской федерации плавания «Мастерс» Владимира Предкина и президента Всероссийской федерации плавания «Мастерс» Константина Киселева.

Специальное награждение прошло в рамках открытия первого Кубка России в категории «Мастерс», который проходит в Казани и продолжает комплекс мероприятий, посвященных 100-летию со дня образования общества «Динамо» РТ.



«Само движение «Мастерс» уникально. Оно объединяет миллионы людей возрастной категории от 20 лет и до бесконечности и направлено на активное долголетие. Но самое главное, что сегодня плавание, которое пропагандирует движение «Мастерс», является приоритетным направлением в реабилитации и возвращении к активной жизни не только людей с различным уровнем здоровья, но и ветеранов боевых действий. Я видела заплыв ветерана, имеющего тяжелейшие ранения. И его плавание ничем не отличалось от плавания спортсменов, которые участвовали вместе с ним в эстафетной команде. Я думаю, что за этим движением огромное будущее», – заявила журналисту «Татар-информа» Ольга Павлова.



Первый Кубок России в категории «Мастерс» проходит в Казани под эгидой Всероссийской федерации плавания «Мастерс» (ВФПМ). Впервые в истории движения «Мастерс» в России этот турнир объединил соревнования сразу по четырем водным видам спорта: плаванию, водному поло, синхронному плаванию и прыжкам в воду.

В соревнованиях принимают участие спортсмены не только из России, но и из Японии, Беларуси и Казахстана, а также титулованные мастера – призер Олимпийских игр Владимир Предкин и двухкратный чемпион Европы Григорий Фалько.

Возраст участников варьируется от 20 до 86 лет. Самая молодая участница – Влада Соловьева (20 лет, «Гидра Мастерс»), а самый опытный – Олег Лашов (86 лет, «Посейдон»).

