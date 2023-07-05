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В Казани росгвардейцы задержали пьяного водителя, который едва не сбил пешеходов
Накануне в соцсетях появилась информация о том, что патрульная машина Росгвардии преследует автомобиль, который едва не сбил пешеходов.
Как удалось выяснить, что в 3 часа утра на улице Ноксинский спуск «Mercedes» заехал на тротуар и едва не сбил пешеходов. После этого водитель развернулся и продолжил движение по «встречке».
Сотрудники Росгвардии решили остановить злоумышленника и начали преследовать иномарку. Водитель бросил автомобиль и пытался убежать. Однако правоохранители последовали за ним и задержали нарушителя. Им оказался 31-летний житель Казани, который сел за руль пьяным. Мужчину передали автоинспекторам для дальнейшего разбирательства.
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