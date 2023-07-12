Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани росгвардейцы задержали мужчину, похитившего смартфон у жителя Марий Эл
В Казани сотрудники Росгвардии по горячим следам задержали местного жителя, который обманным путем завладел смартфоном 44-летнего жителя Марий Эл, сообщили в ведомстве.
Информацию о том, что у мужчины украли смартфон на улице Саид Галеева росгвардейцы получили во время патрулирования.
Мужчина рассказал, что на остановке к нему подошел незнакомец и попросил позвонить, после чего убежал со смартфоном в неизвестном направлении. Сообщить о случившемся в полицию потерпевший попросил прохожего.
Правоохранители обследовали прилегающую территорию и быстро обнаружили пьяного злоумышленника. Похищенный смартфон у мужчины изъяли.
По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа