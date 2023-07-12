В Казани росгвардейцы задержали мужчину, похитившего смартфон у жителя Марий Эл

В Казани сотрудники Росгвардии по горячим следам задержали местного жителя, который обманным путем завладел смартфоном 44-летнего жителя Марий Эл, сообщили в ведомстве.

Информацию о том, что у мужчины украли смартфон на улице Саид Галеева росгвардейцы получили во время патрулирования.

Мужчина рассказал, что на остановке к нему подошел незнакомец и попросил позвонить, после чего убежал со смартфоном в неизвестном направлении. Сообщить о случившемся в полицию потерпевший попросил прохожего.

Правоохранители обследовали прилегающую территорию и быстро обнаружили пьяного злоумышленника. Похищенный смартфон у мужчины изъяли.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.