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Руc Тат
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Происшествия 12 июля 2023 09:54

В Казани росгвардейцы задержали мужчину, похитившего смартфон у жителя Марий Эл

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В Казани сотрудники Росгвардии по горячим следам задержали местного жителя, который обманным путем завладел смартфоном 44-летнего жителя Марий Эл, сообщили в ведомстве.

Информацию о том, что у мужчины украли смартфон на улице Саид Галеева росгвардейцы получили во время патрулирования.

Мужчина рассказал, что на остановке к нему подошел незнакомец и попросил позвонить, после чего убежал со смартфоном в неизвестном направлении. Сообщить о случившемся в полицию потерпевший попросил прохожего.

Правоохранители обследовали прилегающую территорию и быстро обнаружили пьяного злоумышленника. Похищенный смартфон у мужчины изъяли.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

#росгвардия по рт
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