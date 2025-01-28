В Казани росгвардейцы поздравили блокадницу с годовщиной освобождения Ленинграда

Фото: Управление Росгвардии по РТ

В Казани руководство городского управления вневедомственной охраны Росгвардии совместно с председателем ветеранской организации ведомства и юнармейцами школы №120 поздравили ветерана службы, блокадницу Валентину Маркину с годовщиной освобождения блокадного Ленинграда.

Росгвардейцы вручили участнице Великой Отечественной войны цветы и подарки, а школьники прочли стихотворения о войне.

«Вы являетесь частью нашей истории, а ваша жизнь является для молодых примером стойкости. Крепкого вам здоровья и долголетия», – обратился к блокаднице врио начальника казанского управления Тайфур Салахутдинов.

Фото: Управление Росгвардии по РТ

Валентина Гавриловна работала контролером в подразделении вневедомственной охраны Вахитовского района, а позже активно занималась патриотическим воспитанием молодых сотрудников.

Во время беседы за чашкой чая Валентина Гавриловна поделилась своими воспоминаниями о том, как война изменила жизнь ее семьи и многих других ленинградцев. Она рассказала, что сначала они эвакуировались в Краснодарский край, а затем переехали в Татарстан.

«В настоящее время в Казани проживает 48 блокадников. К примеру, в Авиастроительном районе я единственная осталась», – рассказала ветеран. В конце встречи она выразила благодарность своим гостям за подарки и внимание.