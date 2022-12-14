В Казани росгвардейцы после погони поймали двоих молодых людей с закладками у ж/д путей

Во время патрулирования на улице Хади Такташ росгвардейцы заметили двоих молодых людей, которые странно себя вели: шли вдоль забора около ж/д путей и постоянно оглядывались по сторонам.

Когда стражи порядка пошли в их сторону, молодые люди бросились бежать. При этом один из них во время погони бросил в снег некий сверток. Вскоре росгвардейцам удалось задержать одного парня – 20-летнего уроженца Алькеевского района. Он признался, что в свертке находятся наркотики, которые они купили в интернете, а затем приехали сюда за закладками.

Через несколько минут поймали и его приятеля – 26-летнего жителя Тюмени. Внутри свертка нашли 30 пакетиков с синтетическим наркотиком, как показала экспертиза. Общая масса наркотиков составила более 13 граммов.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконная покупка наркотиков». Об этом сообщается в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.