В Казани росгвардейцы помогли женщине, сломавшей ногу на улице

Вечером сотрудники Росгвардии Эмиль Давлетов, Ильнур Камалетдинов и Ринат Болатаев патрулировали на улице Баумана, когда увидели, как женщина поскользнулась и упала.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

Росгвардейцы подбежали к ней и помогли встать на ноги, однако сама женщина не могла пойти дальше из-за сильной боли в ноге. Патрульные сразу сообщили о случившемся дежурному, после чего доставили женщину в ближайший магазин, чтобы отогреться.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

Прибывшие на место медики диагностировали у женщины перелом ноги. Они отметили, что помощь сотрудников Росгвардии оказалась нужной и своевременной. Женщина также поблагодарила росгвардейцев. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ.