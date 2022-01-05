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Происшествия
5 января 2022  10:09
Павел Климчак

В Казани росгвардейцы помогли женщине, сломавшей ногу на улице

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Вечером сотрудники Росгвардии Эмиль Давлетов, Ильнур Камалетдинов и Ринат Болатаев патрулировали на улице Баумана, когда увидели, как женщина поскользнулась и упала.

 

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

Росгвардейцы подбежали к ней и помогли встать на ноги, однако сама женщина не могла пойти дальше из-за сильной боли в ноге. Патрульные сразу сообщили о случившемся дежурному, после чего доставили женщину в ближайший магазин, чтобы отогреться.

 

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

Прибывшие на место медики диагностировали у женщины перелом ноги. Они отметили, что помощь сотрудников Росгвардии оказалась нужной и своевременной. Женщина также поблагодарила росгвардейцев. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ.

#росгвардия #перелом
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