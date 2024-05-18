В Казани росгвардейцы помогли женщине найти сыновей, потерявшихся в районе «Кремлевской»

Во время патрулирования улиц Казани в период проведения XV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир» наряд росгвардейцев казанского полка помог женщине найти потерявшихся детей, сообщили в Росгвардии.

Войсковой наряд казанского полка Росгвардии в составе рядовых Мурада Гитинмагомедова, Максима Паршихина и Виктора Соснина, выполняя задачи по охране общественного порядка, обратили внимание на взволнованную женщину около станции метро «Кремлевская». Она в панике расспрашивала прохожих о чем-то. Подойдя к ней, росгвардейцы выяснили, что женщина потеряла в толпе своих сыновей 8 и 12 лет при выходе из подземного перехода и уже долгое время безуспешно пыталась их найти.

Фото: © Росгвардия РТ

Быстро оценив ситуацию, военнослужащие предположили наиболее вероятные места, где могли находиться дети, и начали поиски. Информация о происшествии была также передана другим нарядам, патрулировавшим центр города.

Внимательно осматривая окрестности, росгвардейцы вскоре обнаружили растерянных мальчиков в 150 метрах от матери. Выяснилось, что дети шли впереди и не заметили, как их мать отстала. А когда обернулись и не увидели ее, сами начали ее искать, но ушли еще дальше.

Росгвардейцы благополучно вернули детей их матери. Женщина искренне поблагодарила военнослужащих за оказанную помощь и пожелала им успешной службы.