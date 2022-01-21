В Казани росгвардейцы помогли водителю, которому внезапно стало плохо за рулем

Во время несения службы на улице Восстания в Казани военнослужащие специального моторизованного полка Росгвардии младший сержант Валибег Гасанбеков и рядовой Ильдар Латыпов обратили внимание на машину, у которой сильно работал двигатель.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ, правоохранители подошли к машине и увидели, что у мужчины за рулем случился приступ и он вот-вот потеряет сознание.

Росгвардейцы вынесли водителя из салона на улицу, уложили на снег и стали оказывать первую помощь. После чего передали мужчину медикам скорой помощи.





С уважением,

Пресс-служба Управления