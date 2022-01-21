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Ру Тат
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Происшествия
21 января 2022  08:58
Полина Шевчук

В Казани росгвардейцы помогли водителю, которому внезапно стало плохо за рулем

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Во время несения службы на улице Восстания в Казани военнослужащие специального моторизованного полка Росгвардии младший сержант Валибег Гасанбеков и рядовой Ильдар Латыпов обратили внимание на машину, у которой сильно работал двигатель.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ, правоохранители подошли к машине и увидели, что у мужчины за рулем случился приступ и он вот-вот потеряет сознание.

Росгвардейцы вынесли водителя из салона на улицу, уложили на снег и стали оказывать первую помощь. После чего передали мужчину медикам скорой помощи.

 
 
С уважением,
Пресс-служба Управления

#скорая помощь #росгвардия по рт
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