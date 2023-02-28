В Казани росгвардейцы помогли спасти упавшего на лед Булака мужчину

В Казани сотрудники Росгвардии помогли спасти мужчину, который упал в водный канал Булак, сообщили в пресс-службе ведомства.

Утром из окна служебного кабинета офицер Управления Росгвардии по РТ увидел в окне человека, который лежал на льду под отвесной стеной противоположной стороны городского канала Булак.

Фото: © Управление Росгвардии по РТ

Следов на снегу, ведущих к человеку, не было, из чего росгвардеец сделал вывод, что мужчина в канал упал с пешеходного тротуара. Офицер незамедлительно сообщил о происшествии на единый номер вызова экстренных служб 112. Вместе с начальником медслужбы территориального управления Росгвардии и военнослужащим он направился к пострадавшему.

Росгвардейцы спустились на лед канала и добрались до лежащего на нем мужчины. Начальник медслужбы провел осмотр, диагностировав у пострадавшего перелом правого бедра и переохлаждение.

Фото: © Управление Росгвардии по РТ

Мужчина признался, что упал в канал некоторое время назад, но никого не мог позвать на помощь так как телефон разрядился.

Вскоре к месту происшествия прибыли спасатели МЧС и врачи. Росгвардейцы помогли переложить пострадавшего на носилки, после чего мужчину погрузили в карету скорой помощи.

Фото: © Управление Росгвардии по РТ

Благодаря внимательности и инициативе сотрудников Росгвардии трагедии удалось избежать.