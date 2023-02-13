В Казани росгвардейцы помогли мужчине, которого сбил автомобиль

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

Во время несения службы по охране общественного порядка на проспекте Универсиады в Казани военнослужащие казанского полка Росгвардии увидели мужчину, который сидел на асфальте у дороги, облокотившись на забор. Стражи порядка поинтересовались, не нужна ли ему помощь, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

Фото: © пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

Выяснилось, что несколькими минутами ранее мужчину сбил автомобиль. Предполагаемый виновник ДТП находился также неподалеку. Военнослужащие вызвали медиков скорой помощи и, дождавшись врачей, передали им пострадавшего.

