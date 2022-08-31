В Казани росгвардейцы поймали пьяного юношу, который залез в чужую квартиру через окно

В Казани росгвардейцам поступил сигнал, что в одну из квартир по улице Чехова проник неизвестный, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

Прибывшие по вызову правоохранители увидели во дворе дома подходящего под приметы юношу. Молодой человек, увидев стражей порядка, попытался спрятаться в подъезде, однако был задержан. Выяснилось, что злоумышленник – неоднократно ранее судимый 20-летний житель Кукморского района.

В квартире росгвардейцев встретил 70-летний хозяин. Он рассказал, что был на кухне и услышал шум. Зайдя в комнату, дедушка обнаружил на подоконнике пьяного незнакомца. Пожилой мужчина не растерялся и вытолкнул незваного гостя обратно на улицу.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали полицейским. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение неприкосновенности жилища».

