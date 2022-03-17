В Казани росгвардейцы поймали нижегородца, пытавшегося вынести из магазина дорогую обувь

Сигнал с тревожной кнопки из одного из спортивных гипермаркетов на проспекте Ямашева в Казани поступил сотрудникам вневедомственной охраны.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ, прибывшие по вызову стражи порядка обнаружили, что охранник магазина удерживает молодого человека. Выяснилось, что посетитель взял со стеллажа дорогую пару обуви и решил за нее не платить. Охранник остановил похитителя, однако тот распылил в лицо мужчине газ из баллончика. Тем не менее, секьюрити не отпустил злоумышленника и передал его прибывшим росгвардейцам.

Выяснилось, что задержанный – 21-летний ранее судимый житель Нижнего Новгорода. Юношу доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Пострадавшего охранника с ожогом глаз забрали в больницу.





