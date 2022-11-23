В Казани росгвардейцы поймали мужчин, которые украли куртки и женскую обувь из магазина

Рано утром в Казани сотрудники Росгвардии получили сообщение о том, что в один из магазинов на улице Московской проникли посторонние. Прибыв на место, они увидели, что одна из витрин магазина разбита.

Стражи порядка просмотрели записи с камер видеонаблюдения соседнего магазина: на видео они заметили двоих мужчин, которые разбили витрину и проникли в магазин, а через некоторое время выбрались обратно с одеждой в руках.

Установив приметы подозреваемых, росгвардейцы отправились на их поиск. Проезжая по улице Межлаука, они увидели двоих мужчин с большими пакетами в руках. Заметив патрульную машину, двое товарищей сразу занервничали. Стражи порядка задержали их, в пакетах обнаружили три новых куртки, несколько пар женской обуви и другую одежду.

Задержанными оказались ранее судимый 33-летний житель Марий Эл и 31-летний уроженец Башкирии. Позже они признались, что украли не только те вещи, что были в пакете, но и куртки, в которые они были одеты. Старые куртки они бросили в магазине. Их доставили в полицию, возбуждено уголовное дело. Общая сумма ущерба магазину составила 33 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.