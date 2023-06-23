В Казани росгвардейцы отработали действия при сигнале «тревога» в школах

Сегодня по поручению директора Росгвардии генерала армии Виктора Золотова в Казани была организована учебная тренировка реагирования сотрудников Росгвардии на устранение угроз после получения тревожного сообщения.

Тактику действий групп задержания в лицее №187 «РИТМ» отрабатывали во время выездного заседания Комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Татарстан

В мероприятии приняли участие Председатель Комитета Госдумы Нина Останина, начальник Росгвардии генерал-лейтенант полиции Александр Грищенко, а также помощник директора Росгвардии полковник полиции Игорь Пышкин.

Согласно легенде, в школу пришел агрессивный пьяный мужчина и попытался пройти внутрь. Сотрудник охраны не пропустил постороннего, однако правонарушителю все же удалось проникнуть в здание. Тогда охранник задействовал кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

На место происшествия прибыли две группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии, которые обнаружили условного правонарушителя и слаженно выполнили поставленные задачи.

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Татарстан

В результате была проведена оценка действий дежурной смены подразделений вневедомственной охраны и готовность личного состава при возникновении нештатных ситуаций.