В Казани росгвардейцы навестили ветерана Валентину Маркину, пережившую блокаду Ленинграда

Фото: пресс-служба Росгвардии

В Казани сотрудники Росгвардии во главе с начальником городского управления подполковником полиции Андреем Козловским навестили и поздравили с 82-ой годовщиной снятия блокады Ленинграда ветерана службы Валентину Маркину, пережившую эти страшные дни пятилетним ребенком.

«В 1942 году от голода умер мой отец, и на руках мамы осталось трое дочерей. Я была самой младшей. Город бомбили днем и ночью. Было очень холодно, еды не хватало, и мама решила эвакуироваться. Единственным путем к спасению была «Дорога жизни» по льду Ладожского озера», – со слезами на глазах поделилась воспоминаниями женщина.

Семье Маркиной удалось покинуть город. Сначала они перебрались в Краснодарский край, однако в итоге осели в Татарстане. Здесь Валентина Маркина долго трудилась на авиазаводе, а затем – в отделе вневедомственной охраны Вахитовского района Казани.

Сотрудники Росгвардии вручили ветерану продуктовый набор и пожелали крепкого здоровья, а женщина поблагодарила гостей за визит и сохранение памяти.