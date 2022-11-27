В Казани росгвардейцы написали письма своим мамам в честь Дня матери

Большинство из военнослужащих казанского специального моторизованного полка Росгвардии проходят свою службу вдали от дома и близких. В связи с этим в канун Дня матери они поучаствовали в традиционной акции «С любовью к маме», в которой они написали письма своим матерям.

Фото: Управление Росгвардии по РТ

Военнослужащие с особой теплотой обратились к своим мамам, написав им поздравления на специально украшенной праздничной бумаге. В дальнейшем эти письма разойдутся по разным регионам страны. Подобные письма не заменить электронными сообщениями по телефону, добавили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.