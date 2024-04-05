Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани росгвардейцам вручили ключи от 30 служебных автомобилей
В Казани прошла церемония вручения ключей от служебных автомобилей сотрудникам Росгвардии, сообщили в пресс-службе ведомства.
В торжественной обстановке сотрудники филиалов Росгвардии по РТ получили ключи от 30 автомобилей «Лада», полученных за счет средств бюджета Татарстана.
С помощью этих машин росгвардейцы будут обеспечивать правопорядок в Казани, Зеленодольске, Лаишево, Пестрецах и Высокой Горе. Автомобили оснащены необходимым сигнальными громкоговорящими установками, служебными радиостанциями и подготовлены к эксплуатации.
Ключи старшим экипажей вневедомственной охраны вручил заместитель начальника территориального Управления Росгвардии полковник Сергей Якушев.
«Поздравляю вас с пополнением автопарка и надеюсь, что новый транспорт повысит боеготовность и оперативность действий мобильных нарядов по защите охраняемых объектов и квартир граждан, обеспечению безопасности в республике», – отметил полковник Сергей Якушев.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников