В Казани росгвардейцам вручили ключи от 30 служебных автомобилей

В Казани прошла церемония вручения ключей от служебных автомобилей сотрудникам Росгвардии, сообщили в пресс-службе ведомства.

В торжественной обстановке сотрудники филиалов Росгвардии по РТ получили ключи от 30 автомобилей «Лада», полученных за счет средств бюджета Татарстана.

Фото: © Росгвардия по РТ

С помощью этих машин росгвардейцы будут обеспечивать правопорядок в Казани, Зеленодольске, Лаишево, Пестрецах и Высокой Горе. Автомобили оснащены необходимым сигнальными громкоговорящими установками, служебными радиостанциями и подготовлены к эксплуатации.

Ключи старшим экипажей вневедомственной охраны вручил заместитель начальника территориального Управления Росгвардии полковник Сергей Якушев.

Фото: © Росгвардия по РТ

«Поздравляю вас с пополнением автопарка и надеюсь, что новый транспорт повысит боеготовность и оперативность действий мобильных нарядов по защите охраняемых объектов и квартир граждан, обеспечению безопасности в республике», – отметил полковник Сергей Якушев.