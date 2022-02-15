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Общество
15 февраля 2022  17:09

В Казани родители тяжелобольных детей смогут бесплатно получить юридическую помощь

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Завтра в 4 часа дня в Казани пройдет День бесплатной юридической помощи семьям, которые воспитывают тяжелобольных детей. Об этом сообщает пресс-служба Минюстиции РТ. 

«Мероприятие приурочено к Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями, который отмечается 4 февраля», — отметили в ведомстве.

Прием состоится в семейной гостинице «Дом Роналда Макдоналда». Участие в нем примут представители татарстанского ПФР, регионального отделения Фонда социального страхования РТ, Управления Федеральной службы судебных приставов по РТ, Прокуратуры, Минтруда, Минздрава, Минобрнауки, Адвокатской и Нотариальной палат, детского омбудсмена.

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