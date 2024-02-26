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Новости Татарстана и Казани
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В Казани родилось более 300 малышей: перечисляем топ редких имен
Даян, Аян, Аим, Рауф, Раниф, Райан, Ихлас, Мирабэлла, Паулина, Фируза, Алесия, Ася, Майя – это топ редких имен казанцев на прошлой неделе, сообщает мэрия Казани.
В топ самых популярных имен, в свою очередь, вошли Карим, Артур, Матвей, Данил, Ева, София, Ясмина, Камила, Эмилия, Риана.
Уточняется также, что в период с 19 по 25 февраля, в столице РТ родилось 326 детей: 158 мальчиков и 168 девочек. Самый легкий малыш весил 1,7 кг, а самый большой вес – 5,09 кг.
Что касается статистики по заключению брака, то за аналогичный период в Казани 164 пары зарегистрировали свои отношения.
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