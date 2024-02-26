В Казани родилось более 300 малышей: перечисляем топ редких имен

Даян, Аян, Аим, Рауф, Раниф, Райан, Ихлас, Мирабэлла, Паулина, Фируза, Алесия, Ася, Майя – это топ редких имен казанцев на прошлой неделе, сообщает мэрия Казани.

В топ самых популярных имен, в свою очередь, вошли Карим, Артур, Матвей, Данил, Ева, София, Ясмина, Камила, Эмилия, Риана.

Уточняется также, что в период с 19 по 25 февраля, в столице РТ родилось 326 детей: 158 мальчиков и 168 девочек. Самый легкий малыш весил 1,7 кг, а самый большой вес – 5,09 кг.

Что касается статистики по заключению брака, то за аналогичный период в Казани 164 пары зарегистрировали свои отношения.