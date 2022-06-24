В Казани ремонт дороги протяженностью 1,7 км на проспекте Амирхана завершат в октябре

В Казани по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» ремонтируется участок дороги на проспекте Амирхана, от улицы Маршала Чуйкова до улицы Михаила Миля, протяженностью 1,7 километра. Работы планируется завершить в октябре этого года. Об этом сообщил во время пресс-тура на объект главный инженер «Каздорстроя» Ленар Ибрагимов.

«На данный момент работы выполнены почти на 54%. Полностью отфрезеровано покрытие, уложен выравнивающий слой. Идет замена дорожного и тротуарного бортов. Ведется укладка верхнего слоя покрытия на местном проезде, на парковочном кармане. Отрабатываются съезды. Вчера уложили верхний слой на местном проезде», — рассказал спикер.

По словам Ибрагимова, на участке предусмотрено переустройство разворотных петель с применением переходно-скоростной полосы. «Из-за этих работ придется пересадить деревья, которые находятся на разделительной полосе, что сейчас и делается», — отметил он.

Кроме того, рабочие обновят тротуары, заменят перильные ограждения и светильники, установленные на основной полосе движения. «Верхний слой полностью планируем уложить уже в июле, а обустройство, думаю, в августе завершим», — заметил главный инженер.

«Сложности в работе такие, как и на всех городских объектах, — на местных проездах оставляют машины, которые трудно убрать. Основные виды работ на главной полосе мы вынуждены выполнять ночью, чтобы не ограничивать движение», — добавил Ибрагимов.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.