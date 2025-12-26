В Казани реконструируют коллектор у станции Тихорецкая

Фото: пресс-служба МУП «Водоканал»

В столице Татарстана реконструируют коллектор у железнодорожной станции Тихорецкая, которая расположена в Приволжском районе города. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».

Это один из крупнейших городских канализационных коллекторов Казани. Он был построен в 1974 году, и на данный момент его износ достигает 100%. За время эксплуатации на нем случилось восемь аварий.

Рабочие уже частично заменили железобетонные конструкции, а также промыли сети и очистили канализационную камеру глубиной 5 метров. С объекта вывезли более 40 тонн мусора – ил, тряпки, влажные салфетки, отметили на предприятии.

Данный коллектор обслуживает 1153 многоквартирных дома, 90 детских садов, 38 школ и 14 больниц, находящихся в Советском и Приволжском районах города. Общая протяженность сетей составляет превышает 5 километров, а диаметр трубы равняется 2 метрам, и это самый большой диаметр из всех городских коллекторов.

Сооружение пересекает железнодорожные пути, что осложняет весь процесс работ. Поэтому для подготовки обновления коллектора потребовалась помощь сотрудников РЖД.

«Приступить к восстановлению планируем в следующем году, проект реконструкции коллектора включен в заявку по республиканской программе модернизации коммунальной инфраструктуры», – уточнили в «Водоканале».