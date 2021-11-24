В Казани педагоги из разных регионов обсудят проблемы преподавания ИЗО

В детской художественной школе №4 Казани состоится ежегодная межрегиональная практическая конференция преподавателей детских художественных школ и детских школ искусств «Актуальные проблемы преподавания».

Представители художественных школ из разных регионов соберутся в столице Татарстана, чтобы обменяться опытом использования современных образовательных технологий при преподавании рисунка, живописи, композиции и декоративно-прикладного искусства, а также методиками преподавания в целом.

«По итогам работы конференции будет издан сборник статей, куда будут включены все выступления. Как молодым специалистам, так и опытным педагогам это даст возможность пополнить свою базу всевозможными методическими приемами, наработками коллег и так далее. Главной задачей конференции является повышение профессионального уровня педагогов для еще более конструктивного диалога с учениками, развития их умений и навыков», — рассказала куратор проекта — заместитель директора Фешинского училища по учебно-производственной работе Диляра Камалова.

Присоединиться к обсуждению можно как в очном формате, так и онлайн. Видеоконференция будет организована на платформе Zoom. Кроме того, докладчик может прислать заранее записанное на видео выступление.

В прошлом году в мероприятии приняли участие 58 участников из Новочебоксарска, Альметьевска, Буинска, Лениногорска, Алексеевска, Чистополя, Кукмора, Черемшана, Верхнего Услона и Казани.

Организаторами педагогического форума выступают Министерство культуры РТ, Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры РТ и Казанское художественное училище имени Н. И. Фешина.

Приемок заявок осуществляется по электронному адресу: conkurs2020@yandex.ru. Конференция состоится в пятницу, 26 ноября, в 11.00.