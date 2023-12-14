news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 14 декабря 2023 08:19

В Казани ребенок попал под колеса авто, когда перебегал дорогу в темноте и вне перехода

Скопировать ссылку

Утром в Казани под колеса машины попал 9-летний мальчик, сообщили в городской Госавтоинспекции.

ДТП случилось рядом с домом №24 по улице Даурская.

В ведомстве отметили, что мальчик перебегал дорогу в неустановленном месте и был одет в темную одежду без световозвращающих элементов.

В итоге ребенка сбило авто. Его доставили в больницу с различными травмами.

#сбили ребенка
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100