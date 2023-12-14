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Новости Татарстана и Казани
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В Казани ребенок попал под колеса авто, когда перебегал дорогу в темноте и вне перехода
Утром в Казани под колеса машины попал 9-летний мальчик, сообщили в городской Госавтоинспекции.
ДТП случилось рядом с домом №24 по улице Даурская.
В ведомстве отметили, что мальчик перебегал дорогу в неустановленном месте и был одет в темную одежду без световозвращающих элементов.
В итоге ребенка сбило авто. Его доставили в больницу с различными травмами.
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