В Казани ребенок попал под колеса авто, когда перебегал дорогу в темноте и вне перехода

Утром в Казани под колеса машины попал 9-летний мальчик, сообщили в городской Госавтоинспекции.

ДТП случилось рядом с домом №24 по улице Даурская.

В ведомстве отметили, что мальчик перебегал дорогу в неустановленном месте и был одет в темную одежду без световозвращающих элементов.

В итоге ребенка сбило авто. Его доставили в больницу с различными травмами.