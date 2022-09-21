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Ру Тат
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Происшествия
21 сентября 2022  14:02
Полина Шевчук

В Казани ребенок на самокате упал и сломал пальцы на руках, прокуратура начала проверку

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В СМИ появилась публикация, что в Казани в парке на проспекте Ямашева мальчик, катаясь на трюковом самокате, упал и получил тяжелые травмы. У ребенка сотрясение мозга, переломы пальцев на обеих руках, ссадины и ушибы лица, а также один зуб выбит, а другой сломан.

По словам отца ребенка, сын попал одним колесом самоката в дырку в площадке и упал.

«Информация об инциденте передана в прокуратуру Казани для организации проверки на предмет соблюдения ответственной организацией требований безопасности при эксплуатации оборудования игровой площадки», – рассказал «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
 

 

 

#травма ребенка #Прокуратура РТ
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