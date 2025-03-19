В Казани сутки разыскивают пропавшего 36-летнего мужчину

В Казани пропал 36-летний Альберт Гатин. Накануне днем он ушел с работы на улице Мазита Гафури, неподалеку от старого аквапарка, оставив телефон и средства связи дома. С тех пор его местонахождение неизвестно. Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Рост Альберта Гатина составляет 179 см, вес – примерно 65 кг, телосложение худощавое. У него черные волосы и голубые глаза, носит черные очки в роговой оправе.

В день пропажи был одет в красный пуховик с капюшоном, отделанным коричневым искусственным мехом, черную худи, темно-зеленые штаны и коричневые ботинки. На голове красная шапка.

Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный).