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В Казани разыскивают пропавшего 15-летнего подростка
Полицейские Казани разыскивают пропавшего 15-летнего подростка. С 24 сентября о местонахождении школьника ничего неизвестно. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Казани.
Приметы пропавшего подростка: рост 170 см, телосложение среднее, волосы черные, короткая стрижка.
Всем, кто обладает информацией о его местонахождении, необходимо сообщить по тел.: 8 (843) 221-45-67 или 8 (843) 221-45-02.
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