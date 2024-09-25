В Казани разыскивают пропавшего 15-летнего подростка

Полицейские Казани разыскивают пропавшего 15-летнего подростка. С 24 сентября о местонахождении школьника ничего неизвестно. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Казани.

Приметы пропавшего подростка: рост 170 см, телосложение среднее, волосы черные, короткая стрижка.

Всем, кто обладает информацией о его местонахождении, необходимо сообщить по тел.: 8 (843) 221-45-67 или 8 (843) 221-45-02.