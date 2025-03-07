В Казани разыскивают мужчину, который поджег служебный автомобиль военкомата

Накануне в районе четырех часов утра возле многоэтажки на Ботанической улице в Казани неизвестный поджег легковой автомобиль Hyundai i40. Как стало известно «Татар-информу», легковушка принадлежит республиканскому Военному комиссариату.

По данным агентства, на автомобиле ездил начальник отдела призыва. Именно он и обнаружил обгоревший автомобиль. Сильно пострадали салон, водительская сторона и капот автомобиля. Ущерб оценивается в 1,2 миллиона рублей.

Оперативники по камерам видеонаблюдения установили, что причиной возгорания стал поджог. Рано утром злоумышленник разбил стекло автомобиля и поджег его при помощи горючей жидкости. После того как пламя утихло, он вернулся на место преступления. Затем мужчина скрылся в районе строящегося объекта на улице Шаляпина.

В настоящее время поджигателя ищет полиция.