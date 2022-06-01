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Происшествия
1 июня 2022  19:19
Полина Шевчук

В Казани разыграли Кубок Правительства РТ по картингу

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В Казани разыграли Кубок Правительства РТ по картингу

В Казани в картинг-центре «Форсаж» завершились соревнования по картингу на Кубок Правительства Республики Татарстан.

В состязаниях приняли участие 249 ребят от 8 до 16 лет из 24 городов и районов республики.

Соревновались в двух категориях – Honda GX 200 (6,5 л.с.), возраст пилотов от 8 до 12 лет и Honda GX 270 (9 л.с.), где соревнуются ребята 12 – 16 лет.

Первое место в возрастной группе до 12 лет занял Егор Кузьмин из спортивно-технического клуба «МАК-Титан» из Казани.

Золото в старшей категории с 12 до 16 лет взял пилот из юношеского клуба «Татарстан» (Казань) Егор Силантьев.

Все призеры получили дипломы, медали и подарочные сертификаты.

#картинг #гибдд рт #День защиты детей
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