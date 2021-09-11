В Казани развернулась VII «Мозаика культур»

В Казани на площади перед театром имени Камала открылся VII Республиканский этноконфессиональный фестиваль «Мозаика культур». Мероприятие транслирует на широкую публику единство и добрососедство многонационального народа Татарстана. В этом году этнофорум приурочен к Году родных языков и народного единства.

«Если мы не будем ощущать себя одним народом, одной семьей — мы не сможем идти вперед. Единственное, что могут оставить после себя люди — это культурный след. Мы плохо уже понимаем язык нашего традиционного костюма, не в полной степени знаем все наши традиционные обряды. Но есть к чему стремиться, и такие мероприятия, как сегодняшнее, нацелены именно на познание своей культуры и культуры людей, живущих с тобой рядом», — обратилась со сцены к присутствующим министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Фото: © Салават Камалетдинов

На фестивале гостей встретили песнями и танцами, отражающими культуру разных народов многонациональной республики. Так, зажигательные номера представили коллективы и исполнители Ассамблеи и Дома дружбы народов Татарстана, продемонстрировавшие культуру народов Поволжья, Сибири, Кавказа, Африки, Средней и Юго-Восточной Азии. К ним присоединились заслуженный артист Чувашской Республики Алексей Московский, популярная исполнительница таджикских, иранских и русских песен Парвина Озоди, арт-фолк-группа из Саранска «Морденс», эстрадный ансамбль «Шулдыр Жыт» из Ижевска, этно-фолк-группа из Самары «Эт’русски», а также Ильсия Бадретдинова.

Фото: © Салават Камалетдинов

Здесь же, у театра Камала, развернулись выставки изделий мастеров прикладного искусства. Вкусная еда и народные развлечения — неотъемлемые атрибуты любого татарстанского праздника — не обделили и фестиваль «Мозаика культур».

«На сегодняшний день Татарстане проживают представители 173 национальностей. И пусть мы являемся представителями разных народов, у каждого из нас есть свой родной язык, свои традиции, каждый из нас обогащает культуру нашей уникальной республики», — отметил руководитель исполнительного комитета Ассамблеи народов Татарстана Константин Яковлев.

Фото: © Салават Камалетдинов

Проникнуться атмосферой праздника также можно в многонациональной костюмерной, где любой желающий может примерить на себя образ представителей разных народов Татарстана.

Гости фестиваля также смогли оценить национальные костюмы 21 народа на параде, прошедшем вдоль площади театра.