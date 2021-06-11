В Казани разработают виртуальную карту с объектами без доступной среды

В Казани при участии родителей, в чьих семьях воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья, разработают виртуальную карту с объектами без доступной среды. Такое решение принял сегодня мэр Казани Ильсур Метшин на встрече с родителями, воспитывающими детей с ОВЗ. Как правило, самые проблемные предприятия — это торговые комплексы, продуктовые магазины и прочие частные организации.

«Есть объекты, которые можно доработать в течение недели, за месяц, а другим нужен масштабный ремонт, но благодаря созданию виртуальной карты каждый предприниматель узнает о своих проблемах и будет их решать», — отметил мэр.

Также глава города предложил привлечь волонтеров на городские спортивные объекты для помощи детям, например, учащихся медуниверситета, тех, знает, как работать с такими детьми.

На мероприятии стало известно, что во всех домах культуры Казани запланировано создание специальных групп для детей с ОВЗ. Так, уже к 1 сентября на первом этаже театра кукол «Экият» появится досуговый центр для несовершеннолетних граждан с ОВЗ, а на площадке школы №49 начнет свою работу детская лаборатория для творческих занятий.

Также прозвучало предложение создать фонд, который возьмет на себя расходы на нянь для детей с ОВЗ. Ильсур Метшин высказал мнение, что к решению этого вопроса необходимо привлечь представителей бизнес-сообщества. С их участием, а также с вовлечением «Доброй Казани» будет создан фонд, который реализует данную идею.

Кроме того, уже в ближайшем будущем вблизи Казани будет построена база отдыха для семей с детьми с ОВЗ. Проект уже разрабатывается.