В Казани разработают рекомендации по патриотическому воспитанию на предприятиях

С 12 по 14 декабря в Казани пройдет I Всероссийский молодежный патриотический форум «Города трудовой доблести». В столице Татарстана соберутся представители разных предприятий из городов трудовой доблести, где поделятся своим опытом по организации трудового воспитания с использованием патриотических идей. Итогом станет резолюция с рекомендациями, которую направят на предприятия всех 53 таких городов. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель министра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева.

«На форуме „Города трудовой доблести“ молодежь сможет обсудить и представить подвиг своего города. Мы понимаем, что увековечивание трудового подвига особенно важно при трудовом воспитании молодежи. Если фронтовые подвиги все изучали, то про трудовой подвиг очень важно говорить как можно больше. На данный момент мы ждем гостей из 13 регионов страны», — отметила спикер.

На форуме подготовят выставку, посвященную трудовым подвигам городов в годы Великой Отечественной войны. Гости поучаствуют в панельных дискуссиях и круглых столах, а также посетят с экскурсиями предприятия Татарстана, добавил председатель совета РОО «Союз молодежи предприятий и организаций РТ» Айдар Сагетдинов.

«Также у нас планируется тематическая интеллектуальная викторина „Мы помним“. Ребята смогут ознакомиться с историческими фактами о Великой Отечественной войне и трудовом подвиге. Кроме того, молодые активисты встретятся с руководством предприятий и НКО, чтобы обсудить патриотическую работу и меры поддержки работающей молодежи», — заявил он.

По итогам форума участники примут резолюцию, где будут перечислены лучшие практики работы с патриотическими идеями общественников разных предприятий страны. Целью форума является поиск оптимальных форм взаимодействия с работающей молодежью в духе соответствующих ценностей.

«Важно понять, как увековечить подвиг предприятия, чтобы для работника это действительно что-то значило. Это может быть музей, табличка или фотографии, которые висят рядом с рабочими местами как пример для подражания. Нужно выяснить, влияет ли патриотический блок на корпоративную культуру предприятия и что туда можно заложить», — заключила Алла Кондратьева.