В Казани разработают рекомендации для импортозамещения в авиастроении

5 августа в Казани состоится X заседание Координационного совета предприятий машиностроения Татарстана на тему «Импортозамещение в авиастроении». Ожидается, что по его итогам будет создан документ с рекомендациями по дальнейшим мерам по импортозамещению и упрощению юридических процедур, рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе» замминистра промышленности и торговли Татарстана Иван Колчин.

«По итогам заседания совета мы планируем подготовить решение с рекомендациями по изменению законодательства, правовых актов, а также отдельные рекомендации для предприятий для более эффективного импортозамещения в авиастроительной отрасли нашей страны», – отметил спикер.

Он уточнил, что заседание пройдет в рамках авиационного форума «Авиакосмические технологии, современные материалы и оборудование», который состоится на территории «Казанской ярмарки». Мероприятие соберет представителей различных предприятий отрасли, а также представителей органов власти.

Форум «АКТО» – единственный в стране, где достижения в авиации обсуждаются и демонстрируются с технологической точки зрения. В этом году событие посвящено сразу нескольким праздничным датам: 100 лет основания конструкторского бюро ПАО «Туполев», 95 лет основания КАЗ имени Горбунова и 90 лет со дня основания КНИТУ-КАИ имени Туполева, добавил Колчин.

«Импортозамещение – это крайне актуальный вопрос на сегодняшний день. Понятно, что ни один наш гражданский самолет не обходится без импортных деталей. Есть ряд материалов, которые ранее доставлялись из других стран. Над их замещением сейчас работают авиаконструкторы», – заявил он.

По его словам, в замещении нуждаются многие компоненты, которые не связаны ни с двигателями, ни с фюзеляжем. Речь идет о небольших деталях.

Помимо импортозамещения, на форуме обсудят «Новые вызовы для инженерного образования. Взгляд представителей отрасли», «Вопросы развития авиационной отрасли и новые производственные технологии» и «Развитие авиатуризма в Российской Федерации».

Помимо круглых столов и заседаний, на форуме будет организована выставка, где свои наработки представит 21 компания из трех регионов России. Ожидается, что ее гости смогут увидеть уменьшенные модели самолетов и новые технологии российского авиастроения. Вход будет свободный, сообщила заместитель генерального директора АО «Казанская ярмарка» Любовь Ахманаева.

«На выставке будут модели самолетов в масштабе 1 к 20, такие как Ту-160, Ту-95, Ту-22, также будут представлены модели вертолетов. Свои разработки покажут и предприятия, которые занимаются производством комплектующих. Отдельный стенд будет посвящен КНИТУ-КАИ, где расскажут обо всех институтах вуза», – пояснила она.

Кроме того, будет организована палатка с сувенирной продукцией от пилотажной группы «Стрижи».