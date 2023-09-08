В Казани разработают IT-проекты по популяризации татарской культуры

Фото: Арина Потапова / «Татар-информ»

Сегодня в ИТ-парке имени Башира Рамеева состоялось открытие конкурса «Tatar.Бу Хакатон» среди школьников и студентов. Участникам предстоит в течение двух дней разработать инновационные приложения и сервисы по популяризации татарской культуры и языка. Всего из 211 заявок было отобрано 96 участников, которые будут бороться за призовые места.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

«В этом году особенность хакатона в том, что в нем принимает участие большое количество старшеклассников. Теперь разрабатываются методики, не только касающиеся учебников или стандартных подходов к изучению языка, но и с использованием инновационных решений, например виртуальной реальности или искусственного интеллекта. Все проекты должны быть связаны с сохранением нашей национальности», — рассказал президент Академии наук РТ, директор ГБУ «Безопасность дорожного движения», председатель Совета АСЦР Рифкат Минниханов.

Он отметил, что цель мероприятия заключается в создании IT-проектов, которые будут способствовать обучению населения татарскому языку и поддержанию уровня языка, а также развитию национальной моды и музыки. Событие проводится рамках Международного форума Kazan Digital Week – 2023.

Общий призовой фонд хакатона составляет 300 тысяч рублей. Его распределят между победителями старшей и младшей лиги: 14-17 лет и 18-22 года.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Участников ждут различные «чекпоинты», работа с экспертами, а в финале каждая команда будет защищать собственный проект.

IT-специалисты будут разрабатывать прототипы будущих продуктов с использованием когнитивных технологий, мобильной разработки, Web-разработки и мультимедиа. Командам предстоит создать проект за 40 часов.

«Эксперты занимаются всесторонней поддержкой участников. На первом этапе каждая команда приходит к нам со своей идеей. Мы обсуждаем разработку, определяем целевую аудиторию, проблему проекта и технические вопросы. На финальном „чекпоинте“ участники представляют проект, мы смотрим на масштаб приложения и успех разработки. Они могут разработать проект-игру с угадыванием слов, телеграм-бот либо веб-портал, транслирующий обучающие видео на татарском», — рассказала аналитический эксперт Алина Даминова.

Каждый из них сможет получить шанс пройти стажировку в Академии Наук РТ и пройти отбор для участия в DemoDay на Kazan Digital Week 2023.

Отметим, мероприятие организуется Академией наук Республики Татарстан, Институтом прикладной семиотики АН РТ, АО «Татсофт», ТРМОФ «Сәләт», ГБУ МЦ «Сәләт» и образовательной лабораторией Sanak lab в рамках Международного форума Kazan Digital Week 2023 при поддержке Правительства Республики Татарстан, Минцифры Татарстана, Министерства молодежи Республики Татарстан и ГБУ «Безопасность дорожного движения».