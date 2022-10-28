Казань создаст единую систему работы студенческого самоуправления для всей России

В Казани стартовал образовательный этап медиашколы «Слово за нами». Более 200 студентов из 51 образовательного учреждения Татарстана пройдут обучение по нескольким медианаправлениям, среди которых фото-, видеопродакшен, копирайтинг и журналистика, графический дизайн, медиаменеджмент, Digital-маркетинг и SMM, сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.

«„Слово за нами“ — это не просто название проекта, это описание настоящей ситуации в медиасфере. То, как люди воспринимают происходящее, и то, как складывается повседневная история, — это то, что сейчас зависит от вас, от того контента, который вы создаете. Надеюсь, мы с вами вместе совершим медиапрорыв в сфере молодежной политики и научимся создавать по-настоящему качественные продукты и проекты», — отметила замминистра по делам молодежи РТ Софья Мустафина.

Обучение в медиашколе проходят учащиеся профессиональных образовательных организаций и вузов Республики Татарстан, работающие в сфере медиа или заинтересованные в развитии навыков в этом направлении.

С 11 по 21 октября прошла заявочная кампания медиашколы, участие в которой приняли 1035 студентов. После двух этапов отбора участниками медиашколы стали 220 студентов республики из 51 образовательной организации из 12 районов и городов Татарстана.

Организаторы ожидают, что медиашкола позволит сформировать единое сообщество медиаспециалистов из разных сфер, готовых сообща реализовать свои проекты и инициативы на уровне республики, создать медиацентры на базе учебных заведений, где их еще нет, обучить кадры для направления «медиа» в студенческих советах вузов и ссузов. Лучшие выпускники продолжат свой путь обучения благодаря стажировкам от компаний-партнеров медиашколы.

Самые лучшие и активные выпускники получат возможность пройти стажировку в региональных медиа, СМИ и профильных организациях.