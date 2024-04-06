В Казани разработали новый двигатель внутреннего сгорания

Группа энтузиастов из столицы Татарстана во главе с Рустемом Зариповым разработала новый двигатель внутреннего сгорания Gimura 1000s. Новинку представили в Москве на выставке «Мотовесна», сообщает Telegram-канал «Автопоток».

Рабочий объем нового мотора составляет 1,0 литра, он развивает 105 лошадиных сил, а крутящий момент равняется 106 Ньютонов на метр. Мощность турбированной версии агрегата достигает 215 лошадиных сил.

Двигатель полностью изготовлен из алюминия и весит 60 килограммов. Отливки для него делают самостоятельно, коленвал и распредвал заказывают у подрядчиков, а форсунки и дроссельная заслонка берут от мотора «АвтоВАЗа». Общий уровень локализации составляет 75%.

Агрегат предназначен для легких машин, например, для квадроциклов и снегоходов. При использовании двигателя на автомобиле из-за низкого показателя крутящего момента нагрузка на мотор окажется избыточной, что приведет к повышенному расходу топлива и сокращению ресурса.

Производство двигателя Gimura 1000s предполагается запустить в Казани в будущем, 2025 году.