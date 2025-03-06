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СВО 6 марта 2025 12:51

В Казани разработали БПЛА «Сверчок» для помощи бойцам на СВО

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В Казани сконструировали робота, который поможет нашим бойцам на передовой. Ровер «Сверчок» сможет подвозить боекомплекты нашим бойцам, эвакуировать раненых и заниматься разведкой территории.

«Сверчок» был создан в казанском ИТ-Парке. Разработка уже прошла испытания на танковом полигоне и даже съездила на испытания в Луганск, где ее тестировали татарстанские бойцы.

«Робот создан для помощи людям. Он может разгоняться до 25 км/ч и перевозить на себе до 120 кг. Он проходимый и маневренный, но это только первая его версия. Скоро будет готова вторая версия. Еще мощнее и на шести колесах вместо четырех», – рассказал гендиректор компании «ФЛУКТИО» Алексей Петров.

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