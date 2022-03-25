В Казани разрабатываются площадки по обучению национальной режиссуре

Фото: © Рамиль Гали

Сегодня в Казанской Ратуше состоялось заседание Совета по культуре и искусству при Президенте РТ. В рамках встречи был поднят ряд вопросов. В их число вошли вопросы сохранения культурного наследия, реализация Стратегии развития культуры республики на период до 2030 года, а также вопросы развития образования и подготовки кадров. Президент РТ Рустам Минниханов выразил беспокойство в части заинтересованности молодежи в обогащении знаний в сфере культуры.

«Знакомство с традиционной культурой через участие в народных праздниках, посещение национальных театров – гарант воспитания многогранной личности. К сожалению, молодое поколение не привыкло посещать учреждения культуры, в системе их ценностей потребление культурных благ не на первом месте», – выразил мнение Президент РТ.

Фото: © Рамиль Гали/ИА «Татар-информ»

С Рустамом Миннихановым согласилась глава Комитета Государственной Думы по культуре Елена Ямпольская. На ее взгляд, самая главная задача государства – воспитание подрастающего поколения.

«Думаю, что сейчас на культурном фронте важно сформировать системные социальные лифты для юных и молодых талантов прежде всего из регионов. Я подчеркиваю, что они должны быть системными, а не в рамках отдельных телеконкурсов или телешоу. Они позволят молодому человеку реализовать свои способности и получать то, что он заслуживает по своим природным талантам», – считает Ямпольская.

Фото: © Рамиль Гали/ИА «Татар-информ»

В части образования худрук театра «Экият» Ильгиз Зайниев выразил беспокойство по поводу системного обучения национальных режиссеров. «На сегодняшний день я не вижу в Татарстане режиссеров, которые смогли бы продолжить театральные традиции, заложенные старшим поколением режиссеров. А ведь на подготовку кадров могут уйти годы. Я боюсь, что если упустить момент, будет утеряна связь “учитель-ученик” в этой системе», – считает Зайниев.

Фото: © Рамиль Гали/ИА «Татар-информ»

Он предложил создать спецкурс для обучения театральных режиссеров, способных и дальше развивать национальный театр.

Министр культуры РТ Ирада Аюпова отметила, что этот вопрос уже стоит на повестке ведомства.

«Сегодня ведутся переговоры с российским театральным критиком Григорием Заславским о создании студии, которая, с одной стороны, являлась бы московской площадкой подготовки на территории Татарстана, а с другой – в ней бы интегрировался национальный компонент», – подчеркнула она.

Фото: © Рамиль Гали/ИА «Татар-информ»

Также вопрос целевого обучения уже поднимался в контексте Ассоциации национальных театров в Петрозаводске. В частности, с Александринским театром, чьи гастроли пройдут в начале апреля этого года в Казани, состоится ряд встреч, в рамках которых в том числе будет поднята тема подготовки кадров режиссеров, способных создавать контент в национальных театрах регионов.

Ректор Казанского государственного института культуры Роза Ахмадиева напомнила, что в вузе существует факультет подготовки режиссеров театра. Однако подчеркнула, что несмотря на потребность кадров в республике, профориентированная молодежь не стремится работать в Татарстане по специальности.

«Они уезжают в столицу, чтобы продолжить свое обучение, и после не возвращаются обратно в регион работать по профессии. Мы изучаем эту повестку и держим ее на контроле. Систему работы в этом направлении мы выстроим», – пообещала Роза Ахмадиева.

Рустам Минниханов резюмировал, что по итогам заседания совета по этим и другим вопросам будут распределены соответствующие поручения по министерствам и ведомствам республики.