В Казани разрабатывают концепцию Аллеи славы участников СВО

Парк Победы в Казани

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Институт развития Казани разрабатывает концепцию проекта «Аллея славы участников СВО», однако сроки реализации пока неизвестны. Об этом сообщила замруководителя исполкома столицы Татарстана Гузель Сагитова на сессии Казгордумы.

В связи с растущим количеством заявок от родственников погибших и ветеранов СВО планируется создание временного мемориала в парке Победы. Там будет заложен камень на месте, где в будущем должна быть разбита «Аллея славы».