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СВО 26 марта 2025 12:38

В Казани разрабатывают концепцию Аллеи славы участников СВО

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В Казани разрабатывают концепцию Аллеи славы участников СВО
Парк Победы в Казани
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Институт развития Казани разрабатывает концепцию проекта «Аллея славы участников СВО», однако сроки реализации пока неизвестны. Об этом сообщила замруководителя исполкома столицы Татарстана Гузель Сагитова на сессии Казгордумы.

В связи с растущим количеством заявок от родственников погибших и ветеранов СВО планируется создание временного мемориала в парке Победы. Там будет заложен камень на месте, где в будущем должна быть разбита «Аллея славы».

#СВО #парк победы в казани #Год защитника Отечества
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