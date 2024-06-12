В Казани раздадут тысячу лент с триколором в честь Дня России

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-Информ»

В Казани на пешеходной улице Баумана стартовала акция по раздаче лент с российским триколором. Его организатором является «Молодая гвардия».

«День России – это праздник, объединяющий многонациональное население нашей страны. Сегодня в условиях проведения специальной военной операции, когда внешнеполитическая обстановка накалена до предела, День России обретает новый смысл – объединение нашего народа, готовность преодолевать их всем вместе, чувство гордости за свою страну и уверенности в ней», – рассказал руководитель казанского местного отделения «Молодой гвардии» Владислав Тарасов.

Акция проводится уже несколько лет подряд возле часов на пешеходной улице Баумана. Тарасов рассказал, что с каждым годом все больше горожан с улыбкой принимают ленточки, кто-то сам подходит и просит ленточку с российским триколором. В акции участвуют и жители Казани, и туристы.

Например, Александр из Москвы поучаствовал в акции с супругой и двумя дочерьми. Он рассказал «Татар-Информу», что является патриотом своей страны.

«Готов ради нее на все!», – сказал Александр.

Рамзия из Казани взяла ленточку вместе с супругом, они повязали их друг другу на запяться.

«День России – это великолепный праздник. Россия едина и она такая одна», – сказала «Татар-Информу» жительница Казани.

Денис вместе с женой и сыновьями приехал в Казань из Москвы и пожелал соотечественникам хорошего настроения, добра и мирного неба.

Участники акции могли не только получить ленты с российским триколором. Можно было сфотографироваться с белым медведем – символом «Единой России», а также сделать аквагрим с российским триколором. Особенно эта идея понравилась детям и подросткам.

Во время акции в Казани планируется раздать 10 тыс. ленточек, а всего по Татарстану за сегодняшний день – более 45 тыс. лент с российским триколором.