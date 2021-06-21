В Казани равное количество авторитарных и либеральных руководителей

44% жителей Казани считают своего руководителя строгим и авторитарным, еще 44% уверены, что их руководитель мягкий и либеральный, а 12% затруднились дать однозначный ответ. Об этом говорится в результатах опроса, который провел сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Отмечается, что среди населения городов-миллионников строгих и авторитарных начальников больше всего в Самаре (52%), Воронеже (48%), Екатеринбурге (45%). Мягкими и либеральными чаще называли своих руководителей сотрудники из Новосибирска (63%), Челябинска (56%), Ростова-на-Дону (43%) и Волгограда (41%).

72% россиян считают, что показывают высокие результаты в работе, когда руководитель их не контролирует, а 8% опрошенных отмечают, что успешнее работают в том случае, если руководитель проверяет их на каждом этапе работы. 20% опрошенных затруднились определить, когда лучше работают, при наличии или отсутствии контроля.

В опросе приняли участие более 10 тысяч представителей экономически активного населения, имеющего опыт работы и/или постоянную работу, из всех округов страны.