В Казани расходы на зарплату бюджетников увеличились до 15 млн рублей

Расходы на зарплаты бюджетников в Казани по итогам первого полугодия 2023 года составили 15 млн рублей. Цифры приведены в новом выпуске электронного сборника документов и правовых актов, размещенном на сайте мэрии.

Всего в органах местного самоуправления работает 1 681 муниципальный служащий (по сравнению с 2022-м годом их количество выросло на 55), в муниципальных учреждениях трудятся 37 644 человека (+713). На их зарплаты с учетом страховых взносов израсходовано 834,3 тыс. и более 14,1 млн рублей соответственно.

В 2022 году расходы составили 682,5 тыс. и почти 12,2 млн рублей соответственно.