В Казани растет спрос на коворкинги

В Казани растет спрос на гибкие рабочие пространства, в городе открыто уже 11 коворкингов общей площадью в 11,7 тыс. кв. метров, рассказала управляющий партнер компании Perfect Red Юлия Прохорова на X Юбилейном саммите Российской гильдии управляющих и девелоперов в Казани.

«Во всех бизнес-центрах, которые имеются у нас в проектах, заявлены один или два этажа коворкинга, — рассказала эксперт. — Во время пандемии многие организации, которым не удавалось выйти из долгосрочных договоров, пересмотрели свой потенциал. Продумали, как грамотнее организовать свою работу во время кризисных ситуаций. Это и привело к развитию коворкинга».

По словам Прохоровой, первые коворкинги появились в Казани еще в 2013 году, однако не были востребованы арендаторами. Площадки следовали концепции опенспейсов, что не подходит для местного рынка недвижимости.

«Проекты, которые стали открываться уже в 2014-2015 годах представляют собой своеобразный симбиоз опенспейса и отдельных офисов, — пояснила эксперт. — Такие объекты пользуются популярностью, и Казань достаточно быстро наращивает темпы по строительству новых гибких пространств».